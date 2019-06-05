Между Москвой и Петербургом запустили "ароматные" вагоны

"Дочка" РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК) в качестве эксперимента ароматизировала несколько вагонов поезда "Невский экспресс", который ходит между Москвой и Санкт-Петербургом.

В железнодорожной компании полагают, что ароматизация в вагонах сделает поездку пассажиров комфортней.

В сообщении на сайте ФПК отмечается, что аромат будет распыляться по самой инновационной и передовой технологии, которая программируется под нужную концентрацию аромата в помещении.

При этом распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, и можно не опасаться того, что они осядут на одежде и мебели.

Сообщается, что для ароматизации коридоров вагонов был выбран аромат с преимущественно цитрусовыми нотками, а для туалетов предусмотрены легкие ароматы чистоты и свежести.

В ФПК уверяют, что все ароматы гипоаллергенны и не навредят пассажирам даже с аллергией.

Тестировать "ароматные" вагоны будут в течение двух месяцев. За это время пассажирам предложат высказать свое мнение об этом новшестве, протестировав ароматы и сравнить воздух в вагонах с ароматизацией и без нее.

Затем железнодорожники проанализируют результаты опроса, чтобы определить целесообразность дальнейшего внедрения ароматизации вагонов в других поездах ФПК.