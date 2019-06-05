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5 июня 201914:15

Российское телевидение процитирует крылатые выражения Си Цзиньпина

Российское телевидение процитирует крылатые выражения Си Цзиньпина

В Москве подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией и Центральной телерадиокорпорацией Китая. Церемония прошла в Москве, в Китайском культурном центре. Документ подписали главы двух компаний Олег Добродеев и Шэнь Хайсюн, передает телеканал "Россия 24".

Стартовал также совместный проект — цикл видеороликов "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина". По задумке авторов, этот цикл должен открыть широкому зрителю нравственное и политическое кредо лидера Китая, который с легкостью цитирует яркие афоризмы мыслителей и строчки древних трактатов, китайские народные поговорки или стихи классических поэтов Поднебесной.

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл с государственным визитом в Россию. Приезд приурочен к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

В ближайшее время в Кремле начнутся переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая намерены обсудить широкий круг тем по двустороннему сотрудничеству, а также острые международные проблемы. Встреча начнется в узком составе, затем к главам государств присоединятся члены делегаций.

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