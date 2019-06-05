Береговая охрана спасла людей с горящего тонущего судна. Видео

Днем в минувший вторник, 4 июня, сотрудники британской береговой охраны спасли людей, терпящих бедствие. Ведомство обнародовало кадры операции.

В ситуационный центр поступило сообщение о судне, тонущем у побережья Западного Суссекса. На помощь устремился вертолет и спасательный катер.

В итоге двух человек, эвакуировавшихся с пылающего перевернувшегося корабля удалось поднять на борт – один из них получил серьезные ожоги, а второй – отделался легкими травмами.

Пострадавшие были госпитализированы, а их плавсредство через некоторое время пошло ко дну.