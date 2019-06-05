В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост

Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети. Последствия ЧП, обошедшегося без пострадавших, сняли на видео.

Инцидент произошел около семи часов утра 5 июня в селе Бежта. Местные жители отмечают, что мост давно находился в плачевном состоянии, а представители регионального управления МВД уточняют, что он был самодельным, а потому не находился на балансе поселка.

По предварительной версии, конструкция не выдержала веса четырех автомобилей, владельцы которых в этот момент находились в мечети. Обошлось без пострадавших, сейчас водители пытаются достать из реки свои транспортные средства, которые, судя по кадрам, получили серьезные повреждения.