Загрязненный воздух в Москве продержится сутки

Над Москвой скапливаются вредные вещества. Специалисты Росгидромета фиксируют повышенную степень загрязнения воздуха. На юге Москвы в Зябликове в 1,8 раза превышена максимальная норма содержания в воздухе сероводорода. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере сохранятся до 10 часов 6 июня 2019 года.

Степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за сутки была повышенной, сообщает "Интерфакс". В целом загрязняющие компоненты в московском воздухе не превышали предельно допустимых концентраций. Диоксид азот в воздухе района Нагорный не превышал 0,8 ПДК, 0,7 ПДК в районах ВДНХ и Рязанский был зафиксирован по оксиду углерода и формальдегиду, концентрация этилбензола в Москве — 0,5 ПДК, фенола, сероводорода и ксилола — 0,3 ПДК, бензола — 0,2 ПДК, а оксида азота, хлорида водорода, ацетона и толуола — 0,1 ПДК.

Над Москвой безоблачное голубое небо: российская столица находится в центре антициклона. В ближайшие дни осадков и сильного ветра не ожидается, поэтому концентрация вредных примесей в московской атмосфере может увеличиваться. Температура воздуха составит 30-31 градус тепла. Это значительно превышает климатическую норму.