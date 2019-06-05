Вратарь "Уфы" Беленов пропустит начало нового чемпионата

"Уфе", сохранившей прописку в Премьер-лиге, придется провести два стартовых тура чемпионата 2019/20 без своего вратаря Александра Беленова. Голкипер, удаленный в переходном матче с "Томью", дисквалифицирован на две встречи.

Беленов получил две желтых карточки в добавленное судьей время и был удален. Покидая поле Александр показал болельщиками "Томи" неприличный жест. Место в воротах занял нападающий Вячеслав Кротов, который не пропустил ни одного мяча, и позволил "Уфе" сохранить прописку в элите.

КДК вынесла наказания Беленова, учитывая его недисциплинированное поведение. Вратарю придется пропустить две встречи нового чемпионата.