Водолазы обнаружили тело последнего из погибших на озере в Приуральском районе Ямала. Об этом сообщает ГТРК "Ямал".

Напомним, трагедия произошла 1 июня примерно в 20 километрах от села Аксарка. На озере возле протоки Падыпосл перевернулась лодка с людьми на борту. Все они были без спасательных жилетов. Один из мужчин смог добраться до берега и позвонить в службу спасения. Тела двоих утонувших нашли уже к вечеру. Поиски последнего продолжались до сегодняшнего дня.

По информации Следственного комитета, трое мужчин и одна женщина передвигались на двухместном транспортном судне "Ерш", которое рассчитано на перевозку не более 180 кг веса. Причиной инцидента, по мнению следователей, стало неосторожное поведение пассажиров плавсредства.