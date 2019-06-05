Предательство срубило: Ирина Меладзе "вслепую" поздравляла Джанабаеву с новорожденным
Валерий и Ирина Меладзе долгое время считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Трое детей, счастливая, казалось бы, семья, красивые фото которой то и дело появлялись в глянцевых журналах.
Вместе они прожили четверть века, а потом вдруг выяснилось: Валерий в Москве, по сути, жил на две семьи.
И когда Ирина поздравляла Альбину Джанабаеву — ту самую "рыженькую" из "ВИАгры" — с рождением ребенка, то и подумать не могла, что отец малыша — ее муж.
В "Судьбе человека" она рассказывает, что ее родители прожили в счастливом браке полвека, и для нее такие отношения были эталонными. Так что она, человек не ревнивый, не думала о возможной неверности мужа, а сама старалась быть идеальной женой.
Правда, говорит Ирина, сейчас она понимает и свои ошибки, которые допустила в отношениях с Валерием.
Ирина еще со старших классов школы мечтала о совсем другом типаже мужчины. Ее идеалом был герой фильма "Это все о нем" Женя Столетов, которого блестяще сыграл Игорь Косталевский.
И когда Ирина и Валерий, будучи студентами Кораблестроительного института в Николаевве, познакомились и начали общаться, девушка далеко не сразу согласилась ответить на чувства влюбленного в нее юноши.
Однако позже она все-таки решила, что именно такой, как Меладзе, будет хорошим отцом ее детям, и они поженились.
Когда же Валерия позвали в Москву, и сама Примадонна Алла Пугачева дала ему "зеленый свет" своими "Рожественскими встречами", у Меладзе началась своя жизнь. Ирина же исполняла роль примерной жены, воспитывала детей, но была в Москве, по ее признанию, в абсолютной изоляции.
Она считала и продолжает считать Валерия большим другом. Но "степень предательства, раскрывшаяся в одночасье, меня просто срубила", призналась как-то бывшая жена знаменитого артиста.
В чем видит она свою вину? Какая трагедия произошла в жизни Ирины и Валерия в самом начале их супружеской жизни? Как она узнала о том, что муж жил на две семьи, и почему продолжала делать вид, что у них идеальная семья? Кто в итоге подал на развод, и что вспоминает Ирина об отношениях с Валерием, которые предшествовали их свадьбе?
Об этом она рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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