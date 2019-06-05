Хамес Родригес ушел из "Баварии"

Колумбиец Хамес Родригес покинул "Баварию", в которой он отыграл два года. Полузащитник вернулся в мадридский "Реал", которому он принадлежит.

Два года назад "Бавария" арендовала Родригеса с правом выкупа. Но после завершения срока аренды Хамес опросил мюнхенский клуб не выкупать его. Оставаться в "Реале" 26-летний колумбиец также не собирается.

Хамес Родригес за года сыграл за "Баварию" 67 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 20 результативных передач. Он дважды становился чемпионом страны и выиграл Кубок Германии.