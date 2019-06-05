Рука об руку: Путин и Си отметили беспрецедентный уровень отношений России и Китая
Открывая в Кремле переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР "дорогим другом", а его государственный визит в Москву — ключевым событием в двусторонних отношениях, передает телеканал "Россия 24".
Владимир Путин отметил личный вклад председателя КНР Си Цзиньпина в развитие "беспрецедентных по уровню" двусторонних отношений и успех правительственных команд РФ и Китая в достижении 100-миллиардной отметки во взаимном товарообороте.
Президент России напомнил, что год назад лидеры двух стран поставили задачу достичь отметки в $100 миллиардов во взаимном товарообороте. "Благодаря усилиям наших команд, правительств наших стран мы превысили эту планку, это $108 млрд. В этом году рост товарооборота также уже превысил 3,4%", — подчеркнул президент РФ.
"Все это результат работы наших команд и, в значительной степени, это ваш личный вклад в эту работу", — обратился Путин к Си Цзиньпину.
Глава государства подчеркнул, что визит председателя КНР "даст еще один мощный, дополнительный толчок в развитие наших межгосударственных связей".
Путин также поблагодарил Си Цзиньпина за то, что тот согласился принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая выдержали испытание меняющейся мировой обстановкой.
"Китайско-российские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри наших стран, шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень", — подчеркнул китайский лидер, напомнив, что дипотношения двух стран были построены еще 70 лет назад.
"На фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние сто лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество", — заявил Си Цзиньпин.
"Мы готовы вместе с вами рука об руку непрерывно увеличивать положительный эффект от наших отношений высокого уровня", — заверил лидер КНР.
"Спасибо за радушный прием", — сказал Си Цзиньпин, обращаясь к Путину.
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