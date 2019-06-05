Россия написала ЕГЭ по физике и иностранному

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и письменная часть экзамена по иностранным языкам прошли 5 июня в Российской Федерации без сбоев.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Отмечается, что за ходом ЕГЭ в регионах следили сотрудники ведомства и общественные наблюдатели. Кроме того, за экзаменующимися наблюдали множество видеокамер.

В Рособрнадзор подчеркнули, что в экзамене по физике принимали участие 153 тысячи человек, по английскому языку – 82 тысяч, по немецкому – 1400, по французскому – 900, по испанскому – 157, по китайскому – 75 школьников. Устную часть по иностранным языкам учащиеся будут сдавать 7 и 8 июня.

Всего же по информации Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.