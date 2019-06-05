В Восточном Бирюлеве освободили девочку, запершуюся в машине на жаре

На Касимовской улице в Восточном Бирюлеве развернулась настоящая спасательная операция: освобождали запертую в автомобиле на жаре девочку. Ее мать вышла из машины на парковке, но забыла ключ в замке. В этот момент ребенок нечаянно заблокировал дверь изнутри.

Вызвали МЧС и скорую, но поняли, что дожидаться их опасно — салон быстро нагревался. В итоге матери помогли разбить стекло и вытащить девочку через окно. Девочку осмотрели врачи, перегреться она не успела — только сильно перепугалась, как и ее родители.