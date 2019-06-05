Полицейские нашли женщину, сбившую ребенка в Иркутской области

Сотрудники правоохранительных органов установили водителя, совершившего наезд на ребенка вечером в минувшее воскресенье, 2 июня, на проспекте Мира в Усть-Илимске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda сбил 13-летнюю школьницу, пересекавшую проезжую часть по переходу.

Как пояснила сама предполагаемая виновница ДТП, в момент аварии она "перепутала педали. После дорожно-транспортного происшествия женщина усадила пострадавшую довезла до дома и уехала".

За оставление места аварии суд уже лишил водителя прав на один год, обстоятельства наезда на несовершеннолетнюю пока изучаются, по итогам разбирательства будет вынесено процессуальное решение.