В Москве - Пушкин, в Краснодаре - Екатерина: аэропорты обзаводятся маскотами

В Краснодарском аэропорту появилась скульптура Екатерина Великая. 2,5-метровая скульптура весом более 10 килограммов установлена в летнем дворике аэропорта. На изготовление скульптуры у авторов, члена Российской академии художеств, заслуженного художника России Сергея Олешни и заслуженного художника России Анатолия Дементьева ушло полтора месяца.

Аэропорту имя русской императрицы было присвоено по итогам проекта "Великие имена России", напоминает ТАСС. Скульптуру аэропорту подарил автор проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков.

Для аэропорта Краснодара предлагали имена полководца графа Александра Суворова-Рымского, который сыграл значительную роль в закреплении Российской империи на Кубани, летчицы Евдокии Бершанской, командовавшей во время Великой Отечественной войны женским полком ночных бомбардировщиков, получившим за освобождение Кубани имя "Таманский".

Назвали в рамках проекта "Великие имена России" получили 45 российских аэропортов. Имена им выбрали 6 миллионов проголосовавших россиян. Целью проекта было сохранение исторической памяти и духовных традиций, а инициаторами выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.

Собственный маскот – талисман (человек, животное или объект), приносящий удачу – получил и московский аэропорт "Шереметьево". Он получил имя Пушкина. К 220-летию со дня рождения великого русского поэта в аэропорту установили 3-метровую статую Пушкина, работы народного художника России, скульптора Александра Бурганова. Бронзовый Пушкин вырос прямо в центре терминала Е. На корешке книжки, которую он держит в руках, QR-код для получения доступа к аудиокнигам писателя.