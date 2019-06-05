Аэропорт Шереметьево официально получил имя Пушкина

Аэропорт Шереметьево официально получил имя классика русской поэзии Александра Пушкина. Теперь пассажиров самой крупной воздушной гавани страны встречает поэт, отлитый в бронзе. В его руках — книга с секретом: ее можно не только читать, но и слушать. Как транспортный узел уживается с атмосферой литературного салона?

Приветственные баннеры, медиаэкраны и другие элементы декора — с именем Александра Сергеевича Пушкина теперь в аэропорту Шереметьево связано многое. С этого дня о его произведениях напоминают даже посадочные талоны — например, с иллюстрациями к поэме "Руслан и Людмила".

В исполнении профессиональных актеров и студентов здесь звучат строчки стихотворений и рассказов классика. Присвоение имени Пушкина аэропорту приурочили к 220-летию со дня рождения поэта. Воздушная гавань стала флагманом общенационального проекта "Великие имена России".

Главный символ нового статуса аэропорта — памятник: трехметровый бронзовый Пушкин вырос прямо в центре терминала Е. Автор скульптуры, народный художник России Александр Бурганов уже не первый раз работает с образом поэта. Но у этой работы есть интересная особенность: QR-код на корешке книжки, которую Пушкин держит в руках. Считав его, все гости аэропорта получат доступ к произведениям классика в аудиоформате.

"Будут проходить литературные гостиные — как в музее Шереметьева, так и в библиотеке Шереметьева, которая скоро откроется. Кроме того, мы организуем книжные читательские уголки", — рассказал проректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий.

Образовательная программа рассчитана на весь год: лекции, чтения и мини-библиотеки произведений на разных языках. Почитать любимые стихи можно в бизнес-залах, зонах отдыха для маломобильных пассажиров и комнатах матери и ребенка.

Уже скоро имена своих героев получат еще 43 воздушных гавани по всей стране. А пока в аэропорту Шереметьево можно посетить выставку репродукций исторических видов Москвы эпохи писателя. Экспозиция Государственного музея имени Пушкина будет открыта для посетителей до 15 июля.