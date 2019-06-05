"Интер" вступил в борьбу за Бэйла

Миланский "Интер" готов вступить в борьбу за полузащитника "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бэйла. Ранее интерес к валлийцу обозначили "Манчестер Юнайтед" и "Пар Сен-Жермен".

Новый тренер "Интера" Антонио Конте заявил, что его команде понадобится Бэйл и попросил руководство клуба приобрести валлийца. Спортивный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта уже начал работать в этом направлении.

Гарет Бэйл наверняка покинет "Реал" нынешним летом. Некогда самый дорогой футболит планеты отыграл за мадридский клуб шесть сезонов и трижды выигрывал в его составе Лигу чемпионов.