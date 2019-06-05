Эдуард Басурин: Донбасс надеется на Минск

Число обстрелов ДНР со стороны украинских силовиков в канун переговоров в минском формате резко увеличилось. Об этом сообщил в эфире программы "60 минут" заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"4 июня по нашей территории было выпущено 117 мин, из них 79 калибров 120 мм. 3 июня — 82 мины, 39 — калибром 120 мм. Эти боеприпасы запрещены Минскими соглашениями. Но самое страшное произошло сегодня. К нам поступила информация от украинских военных, которые не хотят кровопролития и гибели мирных граждан. Сообщение было о том, что готовится провокация в отношении мусульман в их святой праздник Ураза-байрам. В район Текстильщика, где они проводили молитву, был отправлен ударный беспилотник. В том момент там находилось порядка ста мусульман. Зная эту информацию, мы сбили беспилотник и не допустили трагедии. Вот это, наверное, является секретным планом Зеленского по Донбассу, так он хочет вести переговоры?", — задается вопросом представитель ДНР.

В то же время Эдуард Басурин отметил, что надежда на минские переговоры в ДНР есть. "Сейчас у нас тишина, обстрелов нет. Это предвестник того, что, возможно, ситуация может измениться к лучшему", — сказал он.

5 июня, после восьмимесячной паузы, в Минске возобновилась работа трехсторонней контактной группы. В 11 часов утра представители рабочих групп от Украины, России, Белоруссии и республик Донбасса начали свои переговоры. Встреча самой контактной группы состоится ближе к концу дня. Все переговоры пройдут за закрытыми дверями. К украинской делегации снова присоединился Леонид Кучма.