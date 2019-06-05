Появилось видео пожара на востоке Москвы

В среду, 5 июня, на востоке Москвы произошел крупный пожар, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время известно, что загорелась кровля административно-производственного комплекса на Боровой улице.

Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

Очевидец, снявший на видео инцидент, упоминает о неких хлопках и говорит, что "что-то взорвалось", однако сами взрывы на запись не попали.