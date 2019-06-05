Домбай почти отрезало от мира селевым потоком

В Карачаево-Черкесии на 77 километре федеральной автодороги "Черкесск — Домбай" сошли селевые потоки массой около тридцати кубометров. Из-за этого перекрыта часть автотрассы к курорту Домбай.

Сообщение о случившемся поступило спасателям в 14:04 по московскому времени. На место выехала местная оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

В настоящее время ограничено движение автотранспорта, а проезд осуществляется по одной полосе автодороги. Для ликвидации последствий схода селевых потоков привлечены около двадцати человек и восемь единиц техники.

Чрезвычайное ведомство призывает временно воздержаться от поездок в данном направлении.