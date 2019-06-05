В Севастополе задержан глава местной секты "Свидетелей Иеговы"

Глава секты "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ) задержан в Севастополе в результате операции ФСБ с привлечением сотрудников полиции и Росгвардии.

Как сообщают "Вести Крым", по адресам проживания подозреваемого и членов запрещенной религиозной секты, а также местам их собраний проведены обыски.

Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки "Свидетелей Иеговы": мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов.



В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Организация деятельности экстремистской организации".

В ходе обысков изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры "Свидетелей Иеговы", лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе от переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации.

В ближайшее время подозреваемому будет выбрана мера пресечения