Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 июня 201916:15

В Севастополе задержан глава местной секты "Свидетелей Иеговы"

Глава секты "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ) задержан в Севастополе в результате операции ФСБ с привлечением сотрудников полиции и Росгвардии.

Как сообщают "Вести Крым", по адресам проживания подозреваемого и членов запрещенной религиозной секты, а также местам их собраний проведены обыски.

Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки "Свидетелей Иеговы": мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов.


В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Организация деятельности экстремистской организации".

В ходе обысков изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры "Свидетелей Иеговы", лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе от переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации.

В ближайшее время подозреваемому будет выбрана мера пресечения

Сейчас

15:31

МАК реконструировал последний полет сгоревшего "Суперджета"

15:21

Россия написала ЕГЭ по физике и иностранному

14:56

ФСИН: Калви приедет на ПМЭФ, если разрешат следователи

13:57

Сменился губернатор Астраханской области

12:05

Самолет председателя КНР приземлился в Москве

11:55

СК установил того, кто нанес смертельное ранение спецназовцу

11:38

Мосгордума согласовала кандидатуру городского прокурора

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Была закрыта полоса: дополнительный отряд спасателей не пустили к горящему SSJ-100

Была закрыта полоса: дополнительный отряд спасателей не пустили к горящему SSJ-100

38 минут назад
Рука об руку: Путин и Си отметили беспрецедентный уровень отношений России и Китая

Рука об руку: Путин и Си отметили беспрецедентный уровень отношений России и Китая

1 час назад
Бабушкин возглавил Астраханскую область вместо Морозова

Бабушкин возглавил Астраханскую область вместо Морозова

2 часа назад

Трансляции

17:30

Заявление для прессы по итогам российско-китайских переговоров
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:20

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
В Москве - Пушкин, в Краснодаре - Екатерина: аэропорты обзаводятся маскотами

В Москве - Пушкин, в Краснодаре - Екатерина: аэропорты обзаводятся маскотами

40 минут назад
Россия написала ЕГЭ по физике и иностранному

Россия написала ЕГЭ по физике и иностранному

1 час назад
Предательство срубило: Ирина Меладзе "вслепую" поздравляла Джанабаеву с новорожденным

Предательство срубило: Ирина Меладзе "вслепую" поздравляла Джанабаеву с новорожденным

1 час назад
В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост

В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост

2 часа назад
Трубоочиститель вместо воды: день перед 72-летием стал для Алибасова решающим

Трубоочиститель вместо воды: день перед 72-летием стал для Алибасова решающим

4 часа назад
Загрязненный воздух в Москве продержится сутки

Загрязненный воздух в Москве продержится сутки

1 час назад
Жириновский о судьбе Зеленского: "Он нужен на время, через год-два его уберут"

Жириновский о судьбе Зеленского: "Он нужен на время, через год-два его уберут"

2 часа назад
Российское телевидение процитирует крылатые выражения Си Цзиньпина

Российское телевидение процитирует крылатые выражения Си Цзиньпина

2 часа назад
Названы самые грязные и самые чистые регионы России

Названы самые грязные и самые чистые регионы России

2 часа назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Глава "Аэрофлота" вошел в Совет управляющих IATA

Глава "Аэрофлота" вошел в Совет управляющих IATA

4 часа назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

6 часов назад
Дом музыки отметит День России праздничным концертом

Дом музыки отметит День России праздничным концертом

04.06.2019 11:37
"Зулейха открывает глаза": первый тизер-постер

"Зулейха открывает глаза": первый тизер-постер

04.06.2019 09:51
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Домбай почти отрезало от мира селевым потоком

Домбай почти отрезало от мира селевым потоком

34 минуты назад
iOS 13 поможет продлить срок жизни батареи iPhone

iOS 13 поможет продлить срок жизни батареи iPhone

55 минут назад
"Не белоручка": мэр Омска упала в грязь во время осмотра дома

"Не белоручка": мэр Омска упала в грязь во время осмотра дома

1 час назад
В Восточном Бирюлеве освободили девочку, запершуюся в машине на жаре

В Восточном Бирюлеве освободили девочку, запершуюся в машине на жаре

1 час назад
Х-клетки: новый тип иммунных клеток обвинили в развитии диабета

Х-клетки: новый тип иммунных клеток обвинили в развитии диабета

1 час назад
Между Москвой и Петербургом запустили "ароматные" вагоны

Между Москвой и Петербургом запустили "ароматные" вагоны

2 часа назад
Береговая охрана спасла людей с горящего тонущего судна. Видео

Береговая охрана спасла людей с горящего тонущего судна. Видео

2 часа назад
Воздушный шар с туристами упал на западе Германии

Воздушный шар с туристами упал на западе Германии

2 часа назад
Московский "Пекин" продадут на аукционе

Московский "Пекин" продадут на аукционе

3 часа назад
Женщина сбила школьника, перебегавшего улицу по переходу в Красноярске. Видео

Женщина сбила школьника, перебегавшего улицу по переходу в Красноярске. Видео

3 часа назад
Ревнивец из Ессентуков камнем забил возлюбленную и уснул рядом с ее телом

Ревнивец из Ессентуков камнем забил возлюбленную и уснул рядом с ее телом

3 часа назад
Дачный ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость

Дачный ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость

3 часа назад
Попытка компании Mari Mobility использовать бренд Mario для картинга провалилась

Попытка компании Mari Mobility использовать бренд Mario для картинга провалилась

3 часа назад
Древние люди стали свидетелями извержения вулкана и нарисовали его

Древние люди стали свидетелями извержения вулкана и нарисовали его

4 часа назад
СК установил того, кто нанес смертельное ранение спецназовцу

СК установил того, кто нанес смертельное ранение спецназовцу

4 часа назад
ФИФА увеличит количество участников чемпионата мира

ФИФА увеличит количество участников чемпионата мира

4 часа назад
Мосгордума согласовала кандидатуру городского прокурора

Мосгордума согласовала кандидатуру городского прокурора

4 часа назад
По факту отказа нижегородской турбазы принять ВИЧ-инфицированных возбуждено дело

По факту отказа нижегородской турбазы принять ВИЧ-инфицированных возбуждено дело

4 часа назад
ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу

ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу

4 часа назад
Финнам запретили курить на балконах

Финнам запретили курить на балконах

5 часов назад
СК опубликовал видео ЧП с детским батутом в Тольятти

СК опубликовал видео ЧП с детским батутом в Тольятти

5 часов назад
Спасение пожилой американки превратилось в головокружительный аттракцион

Спасение пожилой американки превратилось в головокружительный аттракцион

5 часов назад
Топ-10 игрушек прошедшей весны по российским мультфильмам

Топ-10 игрушек прошедшей весны по российским мультфильмам

5 часов назад
Саакашвили не светит госдолжность на Украине

Саакашвили не светит госдолжность на Украине

5 часов назад
Вокзал для двоих: начальник станции Томск-1 и его зам задержаны за взятки

Вокзал для двоих: начальник станции Томск-1 и его зам задержаны за взятки

5 часов назад
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

5 часов назад
Исследование: отмена внутрироссийского роуминга оказалась платной

Исследование: отмена внутрироссийского роуминга оказалась платной

6 часов назад
Дипломатия панд: в Москву из Китая приехали два бамбуковых медвежонка

Дипломатия панд: в Москву из Китая приехали два бамбуковых медвежонка

6 часов назад
Самолет с российскими туристами совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет с российскими туристами совершил нештатную посадку в Барнауле

6 часов назад
Марадона готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Марадона готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

6 часов назад
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи

Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи

6 часов назад
Трамп: война с Ираном не исключается, но переговоры – лучше

Трамп: война с Ираном не исключается, но переговоры – лучше

6 часов назад
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

7 часов назад