Медслужба "Спартака" признана лучшей в Премьер-лиге

Российская премьер-лига и медицинская служба РФС подвели итог конкурса "Лучшая медицинская служба клубов РПЛ". Победа присуждена медикам московского "Спартака".

"Поздравляем медицинский департамент красно-белых с победой в почетном конкурсе! Уровень организации медицинских служб и качество медицинской помощи, оказываемой футболистам, оценивала авторитетная независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова – заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте "Спартака".

В конкурсе оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации.