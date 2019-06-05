Алибасов пережил решающую ночь: он в сознании, дышит самостоятельно

Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое, у него четвертая степень ожога желудка, но он в сознании и дышит самостоятельно. Врачи НИИ Склифосовского борются за его жизнь и здоровье.

Бари Алибасова доставили в приемное отделение НИИ Склифосовского поздним вечером 4 июля. Врачи дежурной смены, оценив состояние народного артиста России, сказали сразу: ночь будет решающей.

Ночь Алибасов провел в токсикологическом отделении. Там же остается до сих пор. Ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени. Диагноз опасный, в некоторых случаях даже смертельный. Но Алибасов спустя почти сутки, проведенные в реанимации, находится в сознании и дышит сам.

"Сегодня утром Бари Алибасов был в сознании, и он как-то разговаривал. Да, ему было тяжело очень. Как нам сказали, даже когда его доставили, он как-то пытался шутить, поэтому в такой ситуации его самочувствие можно оценить как достаточно хорошее", — рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Причина полученных ожогов — нелепая случайность. Бари Алибасов во время работы в студии захотел выпить воды, но вместо этого сделал глоток жидкости для промывки труб. В окружении продюсера говорят: виной всему резко упавшее за последнее время зрение артиста.

"Он в сознании в Склифе, в реанимации. Пока о чем-то говорить рано, но в сознании — самое главное. По моей информации, два стакана стояло рядом, выпил не из того стакана", — поделился экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин.

Врачи говорят: после таких повреждений внутренних органов предстоит длительная реабилитация. Последствия могут проявиться спустя месяцы. То, что 71-летний Алибасов в сознании и сам дышит — уже большой успех. И даже — второй день рождения. А уже завтра, 6 июня, ему исполняется 72 года.