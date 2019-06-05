5 июня 201916:56
Водитель выскочил из "Газели" за секунду до столкновения
Невероятную реакцию продемонстрировал столичный водитель "Газели", выпрыгнувший из кабины за секунду до того, как в фургон врезался другой грузовик. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.
ДТП произошло днем 4 июня на территории склада, однако точный адрес остается неизвестным. На кадрах видно, что первым автомобиль без тормозов заметил сотрудник компании, он успел отбежать в сторону. Водитель же выпрыгнул из кабины фактически в тот момент, когда "Газель" приняла удар.
Фургон, как можно судить по записи, получил серьезные повреждения. О причинах аварии ничего не сообщается.
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