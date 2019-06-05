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5 июня 201917:36

Башкирские Бонни и Клайд: за ограбившую банк кассиршу обещают миллион рублей

В "Прямом эфире" обсуждают резонансную историю в башкирском городе Салават. Там 36-летняя старший кассир Луиза Хайруллина похитила из банка 25 миллионов рублей и вместе с мужем и двумя детьми скрылась в неизвестном направлении.

Знавшие эту семью люди говорят разное. Одни утверждают, что Луиза была женщина положительная, и пойти на это преступление могла исключительно из-за давления извне.

Возможно, предполагают знакомые бывшей кассирши, кто-то угрожал ее мужу или детям?

Близко знакомые с семьей утверждают, что муж Хайруллиной был игроманом и ранее родственники уже помогали ему рассчитываться за проигрыши. Местный журналист также выяснил, что у него были банковские долги и ипотека.

Однако имущества семьи вполне хватило бы на то, чтобы покрыть эти долги, да и сам факт побега выглядит спешным только на первый взгляд.

Уже удалось выяснить, что документы дочек Хайруллина забрала из школы заранее, будто готовилась к побегу, да и сами девочки накануне исчезновения говорили подружкам, что скоро уедут к теплому морю.

Соседка семьи, однако, утверждает, что накануне их спешного отъезда она видела, что из дома Хайруллиных вышел и уехал какой-то мужчина.

Теперь бывшую кассиршу ищут по всей России, хотя не исключено, что семья уже уехала за границу – например, в ближнее зарубежье, и готовит там новые документы. Ведь из банка пропали не только рубли, но и крупная сумма в долларах и евро.

Сейчас Хайруллину ищут, ей грозит 10 лет тюрьмы.

В "Прямом эфире" за информацию о ее местонахождении было обещано вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Добровольно или под давлением криминала пошла на ограбление банка 36-летняя мать семейства? Где они могут скрываться? Почему кассиру так просто удалось украсть столь значительную сумму?

Эффективны ли в принципе современные методы банковского учета и видеонаблюдения? И почему в Интернете сейчас набирает популярность кампания в поддержку кассирши-воровки?

Обсуждение "ограбления века" в Башкирии – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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