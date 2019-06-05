В Москве объявили финалистов премии "Большая книга"

На Красной площади объявили финалистов Национальной литературной премии "Большая книга". Всего фамилий — 12. Среди них — Гузель Яхина и Евгений Водолазкин.

Молодое поколение сильно подвинуло зрелое — так шорт-лист номинантов четырнадцатого сезона "Большой книги" описали в экспертном совете премии. Двенадцать произведений, 14 авторов, победителя выберут читатели: в ближайшие недели они будут голосовать в Интернете. Десяткам тысяч россиян одна из книг-номинантов знакома по "Тотальному диктанту" прошлого года: роман "Дети мои" Гузели Яхиной о российских немцах.

"Когда очень долго не получалось написать роман, я поехала на место событий — а это бывшее немецкое Поволжье, города Саратов, Энгельс, Маркс", — рассказывает писательница.

Книжный фестиваль — это возможность не только найти "свою" книгу, но и подискутировать о будущем литературы и языка. Например, во время филологического баттла обсуждали, должно ли равноправие между мужчинами и женщинами утвердиться еще и в нашей речи в виде слов "докторка", "кураторка" и других феминитивов.

Телеведущая Дарья Златопольская с гостями своей творческой встречи говорила о прошлом. Ее книга "Важные вещи" — это беседы с величайшими творцами современности. Кого-то уже нет с нами. Об уходе Олега Табакова, Сергея Юрского, Евгения Евтушенко и других Дарья Златопольская говорит как о личной утрате и добавляет: встреча с ними — великое счастье и удача.

"Многие люди, которые были гостями "Белой студии", уже, к сожалению, нас покинули. И это большое счастье, что их удивительные слова, их мысли, то, что может дальше нас вдохновлять, осталось", — говорит она.

Еще одна презентация — историческая. Николай и Марина Сванидзе рассказали читателям о книге "Погибель Империи. Наша история 1913-1940. Эйфория".

"С 13-го потому, что это последний год перед Первой мировой войной. Осталось всего четыре года до революции, до страшных, драматических, трагических, ярких событий 1917 года. После чего и до 40-го года включительно продолжалась, в общем, такая государственная общественная эйфория, основанная на ощущениях, что теперь все обнуляется. Вся история начинается сначала!" — объясняет Николай Сванидзе.

Фестиваль завершается 6 июня. И это символично: день 220-летия со дня рождения Александра Пушкина в самом сердце России, на Красной площади, будет целиком посвящен литературе.