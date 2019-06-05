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5 июня 201917:28

Обиженный водитель протаранил АЗС и попытался сжечь машину у бензоколонки

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Раздосадованный водитель протаранил здание АЗС в Ростове-на-Дону, а затем попытался сжечь свою машину рядом с бензоколонкой. Произошедший ранним утром 2 июня инцидент попал в объектив камер наблюдения.

 

Владелец "Лады", как уточнил автор записи, поругался с сотрудниками заправки на улице Страны Советов и решил проучить их. На кадрах видно, как легковушка с третье попытки разбивает входную дверь, заезжает внутрь и таранит витрину. Пока сотрудники вызывали полицейских, водитель сдал назад, вытащил канистру из багажника и принялся поливать машину бензином.

От поджога мужчину удержали инспекторы ДПС, которые быстро прибыли на место. В какую сумму оценили нанесенный заправке ущерб, остается неизвестным.

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