Арестован участник драки, в которой погиб экс-спецназовец

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна — одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.

Как передает ТАСС, решение направить Степаняна в СИЗО до 2 августа принял судья Анатолий Мордахов.

Бармен "Бирхауса" Степанян имеет временную регистрацию в Путилково Красногорского района. Он обвиняется по уголовной статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В ходе заседания подсудимый свою вину не признал.

Перед началом процесса его адвокат попросил служителей Фемиды сделать слушания закрытыми для прессы, поскольку Степанян опасается за свою жизнь и здоровья, однако суд не нашел для этого оснований.

Ожидается, что Мордахов рассмотрит аналогичные ходатайства следствия в отношении еще двух фигурантов резонансного дела.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе "Бирхаус" на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой Белянкин, попытавшийся разнять участников драки, получил удар ножом в сердце, от которого скончался на месте. Мужчина, за которого он вступился, был ранен.

Следственный комитет России возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве. Задержаны четыре человека, одному из них СКР предъявил обвинение в убийстве.