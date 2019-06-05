Сбои в работе сервисов Mail.Ru могут быть связаны с пожаром в дата-центре

Сбои в работе сервисов Mail.Ru Group произошли из-за пожара в дата-центре. Ранее от пользователей стали поступать жалобы о проблемах с доступом к почте.

На сайте downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сообщения о неисправной работе Mail.ru стали поступать в среду, 5 июня, с 15:00 часов. Пользователи при попытке зайти в свой почтовый ящик видели надпись о том, что почта временно недоступна по техническим причинам.

В Mail.Ru Group сообщили, что сбои могут быть связаны с пожаром, который случился в одном из арендованных дата-центров в Москве. Для ликвидации огня понадобилось отключить часть серверов. Несмотря на то, что на время отключения основные нагрузки перенесли в другие дата-центры, неполадки в работе сервисов могли быть связаны с пожаром. В настоящее время возгорание локализовано, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе Mail.Ru Group отметили, что данные пользователей не пострадали, а часть сервисов компании может работать с ограничениями.