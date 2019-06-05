Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год

Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года. Соответствующее постановление вынес комитет Евросоюза. Впереди запланировано еще одно обсуждение, в котором примут участие правительства европейских стран. Ожидается, что окончательное решение будет принято 18-20 июня, пишет агентство "Интерфакс".

Журналисты напоминают, что санкции запрещают ввоз в ЕС товаров из Крыма, европейские компании не могут вкладывать деньги в полуостров и покупать там недвижимость, а кораблям и самолетам разрешается заходить в порты и садиться в крымских аэропортах только в экстренных ситуациях.

Крым присоединился к Российской Федерации после государственного переворота на Украине в 2014 году. Жители полуострова провели референдум, во время которого почти 100% крымчан выступили за возвращение региона в Россию.