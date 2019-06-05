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Ситуация на Украине 16 минут назад

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5 июня 201921:03 Анастасия Попова

Зеленский "открестился" от Коломойского ради 500 миллионов евро

Зеленский "открестился" от Коломойского ради 500 миллионов евро

Владимир Зеленский, который обещал новые идеи урегулирования в Донбассе, оказавшись в Брюсселе, вернулся к старым идеям, которыми закидывал Европу еще его предшественник Порошенко. Близость программных выступлений политиков оказалась столь явной, что представители Порошенко даже обвинили Зеленского в плагиате. Что президент Украины хотел от европейцев и что в итоге получил?

То ли брюссельская погода (весь день льет дождь), то ли напряженная повестка, но украинский президент, войдя в Европейский совет, сегодня уже не улыбался. Журналисты спорили, на каком языке Владимир Зеленский общается с Дональдом Туском — оба не очень уверенно владеют английским, совсем не говорят по-французски, зато знают русский. Они шли медленно, останавливались трижды, бурно жестикулировали. Встреча прошла на ногах, а на переговоры в кабинете было выделено всего полчаса.

Корреспондент спрашивает у Зеленского:

— Вы хотите новых санкций?
— Сейчас нет времени, все вопросы потом. 

В центре внимания — ситуация на Донбассе. Зеленский, с одной стороны, возлагает надежды на Минские соглашения, с другой стороны, в Раду вносят законопроект о конфискации имущества у тех, кто примет российское гражданство. 

Сходство риторики Зеленского с Порошенко уже доходит до абсурда. Администрация нынешнего президента опубликовала цитату, что вступление Украины в ЕС он назвал смертью российского имперского проекта. Меньше недели назад то же самое, слово в слово, говорил бывший президент. Команда Порошенко тут же обвинила Зеленского в плагиате

На встрече с  Федерикой Могерини и с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский просит ввести новые санкции против российских чиновников:

— Я проинформировал сегодня господина Дональда Туска и наших партнеров о продолжающейся российской агрессии в Донбассе и в Крыму. Поблагодарив Евросоюз за неизменную позицию в вопросе поддержки Украины, я призвал международное сообщество к усилению санкционного давления пади возвращения мира на Украину.

В свою очередь председатель Европейского Совета Дональд Туск отметил в выступлении:

— Евросоюз продолжит работу, чтобы сохранить суверенитет Украины. Мы осуждаем решение России предоставлять гражданство жителям Донбасса и Крыма.

Деньги от ЕС (500 миллионов евро макропомощи) Украина получит, заверил Туск. Зеленскому ради транша пришлось "откреститься" от связей с олигархом Коломойским и обещать, что разговоры о дефолте Украины и возможном обвале гривны не более, чем слухи. Заигрывая с русофобским лагерем в ЕС, Зеленский критиковал экономически выгодный для Евросоюза газопровод "Северный поток — 2", а еще рассказал про планы распустить Раду, назвав непринятие его законопроектов бунтом.

На общение с иностранной прессой времени не нашлось, но для своих он сделал исключение. Сидя в коротких шортах и спортивной майке на тренажере, Зеленский крутил педали и рассуждал в эфире телеканала "1+1" то о протестах на Украине, то о встрече с главой Еврокомисии Жан-Клодом Юнкером.

Зеленский о встрече с Юнкером:

— Шутили о таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично, но Юнкер добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик. Он сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку.

Военную поддержку новым властям Украины готов оказать и Вашингтон, бюджет на поставки вооружений в следующем году увеличили до 250 миллионов долларов. Со старшим советником и зятем американского президента Трампа — Джаредом Кушнером — Зеленский пообщался на ужине в постпредстве США при ЕС. Супруга, тем временем, навестила украинских военных, которых за бельгийский счет лечили бельгийские врачи от огнестрельных ранений. О пострадавших жителях Донбасса ни Киев, ни Брюссель пока такой заботы не проявили.

Визит первый, пристрелочный — себя показать, на других посмотреть. Риторика в отношении России не поменялась, прорыва в отношениях с ЕС и НАТО тоже не ждут. Общение договорились продолжить на очередном 21 саммите Украина-ЕС в Киеве в июле этого года.

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