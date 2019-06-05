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5 июня 201920:33 Илья Канавин

Юноша, который водил за нос СС. Во Франции вспоминают легендарного Василия Порика

Юноша, который водил за нос СС. Во Франции вспоминают легендарного Василия Порика

Сегодня в британском Портсмуте почтили память солдат, погибших 75 лет назад при высадке в Нормандии. На торжественную церемонию прибыли лидеры 16 стран. Вместо речей они прочли со сцены отрывки из воспоминаний участников войны. Эммануэль Макрон принес с собой письмо французского партизана, а Тереза Мэй — мемуары британского ветерана. Дональд Трамп зачитал отрывок из речи своего предшественника Франклина Рузвельта.

В свою очередь, Ангела Меркель заявила, что участие в торжествах канцлера Германии — это подарок истории и символ примирения. Главы государств и правительств также лично поздравили ветеранов участников операции Overlord. Хотя высадка в Нормандии и открытие второго фронта сыграла важную роль, основные силы фашистов так и остались на Восточном фронте. Бойцы Красной Армии не только удержали его, но и помогли союзникам на Западном.

Из личного послания Сталина Рузвельту с личными же пометками. Написано 11 июня 1943 года. И таких писем было много. Переговоры начались еще раньше — в 1941 году. В Великобритании, например, их вел контр-адмирал Николай Харламов. Под улыбками дипломатического этикета — жесткая борьба. Союзники тянули, не гнушаясь никакими приемами вплоть до дезинформации.

"Для них это большая стратегия, для нас — жизнь. И только после Курской битвы, когда союзники поняли, что мы и без них сможем освободить Европу, они согласились", — рассказывает научный директор Военно-исторического общества Михаил Мягков.

О Курской битве, о первых разгромах, казалось тогда, непобедимой армии нацистов, на оккупированных территориях узнавали подпольно. Из таких листовок на русском, украинском, на французском языках. Во Франции продавали по 2 франка. Раскупали мгновенно. Вот эти сделаны советскими партизанами во Франции. А чтобы поймать этого человека, гестапо развешивало свои листовки с обещанием баснословных денег. Василий Порик, он же Базил, он же Громовой, он же оберкапо — старший в спецлагере для советских военнопленных "Бомон". В гестапо долго не могли поверить, что два года их прожженных профессионалов водил за нос почти юноша.

"Сейчас мы заняты тем, что ищем новую информацию о Василии Порике. О том, как именно он действовал во французском регионе. Я рассчитываю на помощь моих друзей из Французского Сопротивления", — говорит президент общества "Память Франции" в регионе Дуэ Филипп Глорье.

Лейтенант Порик попал в плен в 1942 году. Он действовал исключительно на собственный риск. Сначала вошел в доверие немцам настолько, что занял самую высокую должность, доступную пленному в лагере. Смог выходить за территорию, связался с французским Сопротивлением и советской агентурой.

Когда под откос полетели первые немецкие эшелоны, фашисты искали партизан где угодно, только не в бараках своего лагеря. Изможденные люди ночью взрывают поезда, чтобы утром спускаться в шахты? Незамеченными? Под присмотром преданного, сто раз насквозь просвеченного оберкапо Василия Порика? Немыслимо, непредсказуемо, смертельно! Потери немцев за три месяца 1944 года: 13 эшелонов, 20 грузовиков, почти 1000 убитых. И ни одной потери со стороны партизан. После каждой вылазки они все возвращались в лагерь.

Вылазки из лагеря прекратились весной 1944 года, незадолго до высадки союзников в Нормандии. Наверное, совпадение, но знаменательное. Порик организует побег заключенных к французским партизанам. Ушли все. Такого унижения СС и Гестапо еще не испытывали. Среди французов Па-де-Кале "Этот русский" мгновенно становится легендой. Его ищут остервенело и однажды находят. Рота солдат против троих партизан. Порик получил три пули, но жив.

"Притащили меня на третий этаж и приковали к койке", — читает воспоминания Порика главный специалист российского Государственного архива социально-политической истории Жанна Артамонова.

Написано его рукой. Кому писал, выяснить пока не удалось, но каждое слово здесь — правда. Фашистов ругает разнообразно: то "собаки", то "бандиты", то просто "сволочи". Пишет, как вытащил из окна гвоздь, как расковал им наручники, как долго звал охранника. И тот вошел расслабленный к умирающему вот уже несколько дней русскому, в котором три пули.

"Мгновенно ударил бандита гвоздем и порезал его же кинжалом глотку", — цитирует Василия Порика Артамонова.

Труп охранника уложил на свой топчан, укрыл одеялом. Сбежал сквозь стены и два забора. Немыслимо! Его спасли французские врачи, рискуя быть схваченными осатаневшими агентами Гестапо. А Базил Порик, едва встал на ноги, выступил на городском митинге в честь Дня взятия Бастилии. Его схватят меньше чем через две недели, расстреляют испуганно, зло, поспешно. В Киеве — улица его имени, ведь он родился на Украине. В Аррасе на месте расстрела — памятник. В Па-де-Кале тогда говорили: "нам бы двести таких пориков, и фашистам у нас на земле не хватило бы места".

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