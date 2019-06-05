Китайские панды осваиваются в московском зоопарке

Руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили московский зоопарк. Там состоялось значительное и важное событие в укреплении взаимоотношений двух стран — передача российской стороне двух больших панд, которые считаются национальным символом Китая.

Трехлетний китайский подданный Жуи безмятежно греется на московском солнышке. Его соседка Диндин переходит к водным процедурам. В новом доме панды освоились вполне и сегодня впервые принимают гостей. Высоких.

Переговоры о передаче животных продолжались три года. И это целая панда-дипломатия. Только для добрых друзей и особых случаев! Ведь китайские панды — не просто символ, они крайне уязвимы, охраняются государством.

Впервые большая панда посетила Москву в 1957 году — так Мао Цзедун поздравил советских трудящихся Москвы с 40-летием революции. Теперь Россия вошла в международную программу по сохранению, защите и исследованию панд.

В столичном зоопарке животные поселились на 15 лет. Однако пока двухлетнюю девочку Диндин и трехлетнего мальчика Жуи разделяет толстая бетонная стена. До знакомства пока не доросли, встретятся только через несколько лет. Ну а если отношения сложатся и пандам посчастливится обзавестись потомством, наследников — такие правила — отвезут в Китай.

В рацион малышей входит 8 сортов бамбука и 2 сорта бамбуковых ростков. Еду пандам доставляют раз в неделю прямо из Китая. Аппетит отменный. За семь дней Диндин и Жуи съедают 560 кило бамбука. В будущем панд, конечно, планируют перевести на отечественные продукты. Ну а пока вольеры, чтобы не скучали по родине — оформили в восточном стиле.

А сотрудники московского зоопарка даже прошли стажировку в провинции Сычуань — учились правильно с пандами обниматься. Немного нежности не мешало еще никому и бамбуковым медведям в том числе.

Недостатка в любви Диндин и Жуи, очевидно, в Москве не испытают. Наблюдать за ними можно бесконечно, как и за чистым восторгом наблюдателей — первыми панд вместе с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином увидели дети, победители олимпиад по китайскому языку и Дельфийских игр.