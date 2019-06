Четвертьфинальные матчи Roland Garros из-за дождя перенесены на 6 июня

Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции по теннису, которые должны были состояться в среду, 5 июня, из-за сильного дождя перенесены на сутки вперед.

В четверг, 6 июня на парижские корты в мужском одиночном разряде выйдут россиянин Карен Хачанов (11-я ракетка мира) и австриец Доминик Тим (4). В параллельной встрече первая ракетка мира, серб Новак Джокович сыграет с немцем Александром Зверевым (5).

В женском одиночном разряде состоятся игры: Симона Халеп (Румыния, 3) – Аманда Анисимова (США, 51) и Мэдисон Киз (США, 14) – Эшли Барти (Австралия, 8). Помимо этого, также состоятся два полуфинальных матча в миксте и одна игра 1/4 финала в парном разряде у женщин.

