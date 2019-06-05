Арестован подозреваемый в убийстве спецназовца Никиты Белянкина

Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина Сергей Ходжоян по решению суда арестован на два месяца.

Дело слушается в Красногорском городском суде Московской области.

В ходе слушаний следователь сообщил, что вину в предъявленных обвинениях Ходжоян не признал, передает ТАСС.

"Я не способен на такое, я подошел к человеку помочь. Если бы я что-то сделал, я бы не скрывался", — заявил подозреваемый.

Ранее сообщалось, что на два месяца арестован один из участников драки Нарек Степанян. Он обвиняется по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе произошла массовая драка. В результате был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин. Спецназовец пытался разнять

участников драки и в итоге погиб от удара ножом.

Дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета.