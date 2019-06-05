"Мультимир" открыл лето на ВДНХ: как прошел детский фестиваль анимации
С 30 мая по 2 июня на ВДНХ прошел фестиваль анимации и развлечений для детей и родителей "Мультимир". Гости увидели премьеры от ведущих анимационных студий, посетили познавательные мастер-классы и встретились с любимыми мультгероями. За четыре дня мероприятие посетило свыше 120 тысяч человек.
Войдя в один из павильонов ВДНХ, гости "Мультимира" попадали в целую страну мультфильмов, где можно было встретиться с самыми популярными персонажами, сфотографироваться и поиграть с ними. Маша и Медведь, легендарные персонажи "Союзмультфильма", Фиксики, волшебницы из "Сказочного патруля", Белка и Стрелка, Гончик и Скай из "Щенячьего патруля", Смешарики, Барбоскины, феи Винкс, Свинка Пеппа и многие другие шествовали парадом через павильон к главной сцене. Это красочное шествие приковывало взоры тысяч гостей.
Открылся фестиваль традиционно ярко и торжественно. С большой сцены гостей поприветствовали представители компаний-организаторов: ВГТРК, "Цифровое Телевидение", "Ноль плюс медиа", Ассоциация анимационного кино, Минпромторг.
В первый день фестиваля прошла деловая программа, в ходе которой были затронуты вопросы современного детского медиапотребления, тенденции развития рынка детских товаров и лицензий, особенности выстраивания коммуникации с детской и семейной аудиторией.
Вечером 30 мая на сцене "Мультимира" были объявлены лауреаты одноименной премии в области анимации и лицензирования. Профессиональное жюри и зрители выбрали призеров в 25 номинациях.
1 июня, в День защиты детей, фестиваль посетила Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Детский омбудсмен пришла на "Мультимир" с мужем и пятью детьми, которые с интересом исследовали площадки фестиваля.
"Я заметила одну интересную вещь: в процессе общения разные люди цитируют философов, историков, известных докторов, а родители, особенно многодетные, цитируют мультики. В них тоже много мудрости. На мой взгляд, у персонажей мультфильмов есть чему поучиться. Например, фразе "Давайте жить дружно!". Хочется, чтобы наши дети учились у героев мультфильмов дружелюбию, доброте", — рассказала Кузнецова журналистам.
С новинками индустрии детских товаров можно было познакомиться на стендах компаний "Первые шаги", Brio, Engino, Upixel, Oblicools, Hobby World, издательств "Комсомольская правда", "Юнилайн" и других. На стенде издательства "Росмэн" каждый день проводились соревнования с участием популярных Youtube-блогеров. Яркие площадки для гостей подготовили телеканалы "Мульт", Ani, Nickelodeon, СТС kids, Tiji и Gulli girl.
Гости "Мультимира" могли увидеть увлекательные научные опыты и эксперименты, также можно было познакомиться с робототехникой будущих конструкторов и выучить азы английского языка.
В этом году на фестивале можно было встретиться не только с легендарными мультперсонажами, но и с популярными детскими писателями: Олегом Роем, перу которого принадлежат книги о "Сказочном патруле", "Джингликах" и "Дракоше Тоше", Валерием Шульжиком, создателем Фунтика, а также Валентином Постниковым, автором продолжения приключений Карандаша и Самоделкина.
Эксклюзивные партнеры фестиваля — мороженое "Чистая линия" и вода "Черноголовка" следили за тем, чтобы у гостей не заканчивалось вкусное освежающее лакомство и детская питьевая вода, необходимая во время активных игр. На площадке легендарного шоколада "Аленка" не иссякал запас угощений и увлекательных игр.
За комфорт самых маленьких гостей "Мультимира" в этом году отвечала сеть супермаркетов "Перекресток", оборудовавшая удобную комнату матери и ребенка на фестивале. "Яндекс.Такси" в своей фотозоне с огромным детским креслом напоминало родителям о необходимости безопасной перевозки юных пассажиров.
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