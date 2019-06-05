Новости Общество

Все видео этой рубрики
5 июня 201921:40

"Мультимир" открыл лето на ВДНХ: как прошел детский фестиваль анимации

С 30 мая по 2 июня на ВДНХ прошел фестиваль анимации и развлечений для детей и родителей "Мультимир". Гости увидели премьеры от ведущих анимационных студий, посетили познавательные мастер-классы и встретились с любимыми мультгероями. За четыре дня мероприятие посетило свыше 120 тысяч человек.

Войдя в один из павильонов ВДНХ, гости "Мультимира" попадали в целую страну мультфильмов, где можно было встретиться с самыми популярными персонажами, сфотографироваться и поиграть с ними. Маша и Медведь, легендарные персонажи "Союзмультфильма", Фиксики, волшебницы из "Сказочного патруля", Белка и Стрелка, Гончик и Скай из "Щенячьего патруля", Смешарики, Барбоскины, феи Винкс, Свинка Пеппа и многие другие шествовали парадом через павильон к главной сцене. Это красочное шествие приковывало взоры тысяч гостей.

Открылся фестиваль традиционно ярко и торжественно. С большой сцены гостей поприветствовали представители компаний-организаторов: ВГТРК, "Цифровое Телевидение", "Ноль плюс медиа", Ассоциация анимационного кино, Минпромторг.

В первый день фестиваля прошла деловая программа, в ходе которой были затронуты вопросы современного детского медиапотребления, тенденции развития рынка детских товаров и лицензий, особенности выстраивания коммуникации с детской и семейной аудиторией. 

Вечером 30 мая на сцене "Мультимира" были объявлены лауреаты одноименной премии в области анимации и лицензирования. Профессиональное жюри и зрители выбрали призеров в 25 номинациях.

1 июня, в День защиты детей, фестиваль посетила Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Детский омбудсмен пришла на "Мультимир" с мужем и пятью детьми, которые с интересом исследовали площадки фестиваля.

"Я заметила одну интересную вещь: в процессе общения разные люди цитируют философов, историков, известных докторов, а родители, особенно многодетные, цитируют мультики. В них тоже много мудрости. На мой взгляд, у персонажей мультфильмов есть чему поучиться. Например, фразе "Давайте жить дружно!". Хочется, чтобы наши дети учились у героев мультфильмов дружелюбию, доброте", — рассказала Кузнецова журналистам.

С новинками индустрии детских товаров можно было познакомиться на стендах компаний "Первые шаги", Brio, Engino, Upixel, Oblicools, Hobby World, издательств "Комсомольская правда", "Юнилайн" и других. На стенде издательства "Росмэн" каждый день проводились соревнования с участием популярных Youtube-блогеров. Яркие площадки для гостей подготовили телеканалы "Мульт", Ani, Nickelodeon, СТС kids, Tiji и Gulli girl.

Гости "Мультимира" могли увидеть увлекательные научные опыты и эксперименты, также можно было познакомиться с робототехникой будущих конструкторов и выучить азы английского языка.

В этом году на фестивале можно было встретиться не только с легендарными мультперсонажами, но и с популярными детскими писателями: Олегом Роем, перу которого принадлежат книги о "Сказочном патруле", "Джингликах" и "Дракоше Тоше", Валерием Шульжиком, создателем Фунтика, а также Валентином Постниковым, автором продолжения приключений Карандаша и Самоделкина.

Эксклюзивные партнеры фестиваля — мороженое "Чистая линия" и вода "Черноголовка" следили за тем, чтобы у гостей не заканчивалось вкусное освежающее лакомство и детская питьевая вода, необходимая во время активных игр. На площадке легендарного шоколада "Аленка" не иссякал запас угощений и увлекательных игр.

За комфорт самых маленьких гостей "Мультимира" в этом году отвечала сеть супермаркетов "Перекресток", оборудовавшая удобную комнату матери и ребенка на фестивале. "Яндекс.Такси" в своей фотозоне с огромным детским креслом напоминало родителям о необходимости безопасной перевозки юных пассажиров.

Сейчас

22:20

Пресс-секретарь Алибасова опроверг слухи о смерти продюсера

20:08

Арестован подозреваемый в убийстве спецназовца Никиты Белянкина

19:20

Достигнута договоренность о новом мирном соглашении по Донбассу

18:20

Арестован участник драки, в которой погиб экс-спецназовец

15:31

МАК реконструировал последний полет сгоревшего "Суперджета"

15:21

Россия написала ЕГЭ по физике и иностранному

14:56

ФСИН: Калви приедет на ПМЭФ, если разрешат следователи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом

Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом

3 часа назад
Решением суда арестованы трое фигурантов дела об убийстве спецназовца

Решением суда арестованы трое фигурантов дела об убийстве спецназовца

42 минуты назад
Переговоры в Минске: наконец от Киева последовала адекватная реакция

Переговоры в Минске: наконец от Киева последовала адекватная реакция

1 час назад

Трансляции

23:20

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 6 июня

09:00

ПМЭФ-2019. Российская экономика в поисках стимулов роста
10:00

ПМЭФ-2019. Энергетическая панель
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Зеленский "открестился" от Коломойского ради 500 миллионов евро

Зеленский "открестился" от Коломойского ради 500 миллионов евро

1 час назад
Пресс-секретарь Алибасова опроверг слухи о смерти продюсера

Пресс-секретарь Алибасова опроверг слухи о смерти продюсера

21 минута назад
Китайские панды осваиваются в московском зоопарке

Китайские панды осваиваются в московском зоопарке

1 час назад
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

50 минут назад
Башкирские Бонни и Клайд: за ограбившую банк кассиршу обещают миллион рублей

Башкирские Бонни и Клайд: за ограбившую банк кассиршу обещают миллион рублей

5 часов назад
Была закрыта полоса: дополнительный отряд спасателей не пустили к горящему SSJ-100

Была закрыта полоса: дополнительный отряд спасателей не пустили к горящему SSJ-100

6 часов назад
Обиженный водитель протаранил АЗС и попытался сжечь машину у бензоколонки

Обиженный водитель протаранил АЗС и попытался сжечь машину у бензоколонки

5 часов назад
В Москве объявили финалистов премии "Большая книга"

В Москве объявили финалистов премии "Большая книга"

4 часа назад
Российское телевидение процитирует крылатые выражения Си Цзиньпина

Российское телевидение процитирует крылатые выражения Си Цзиньпина

8 часов назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Глава "Аэрофлота" вошел в Совет управляющих IATA

Глава "Аэрофлота" вошел в Совет управляющих IATA

10 часов назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

12 часов назад
Дом музыки отметит День России праздничным концертом

Дом музыки отметит День России праздничным концертом

04.06.2019 11:37
"Зулейха открывает глаза": первый тизер-постер

"Зулейха открывает глаза": первый тизер-постер

04.06.2019 09:51
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса

Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса

1 час назад
Юноша, который водил за нос СС. Во Франции вспоминают легендарного Василия Порика

Юноша, который водил за нос СС. Во Франции вспоминают легендарного Василия Порика

2 часа назад
"Самолёт будущего" от KLM разместит пассажиров в крыльях

"Самолёт будущего" от KLM разместит пассажиров в крыльях

4 часа назад
Сбои в работе сервисов Mail.Ru могут быть связаны с пожаром в дата-центре

Сбои в работе сервисов Mail.Ru могут быть связаны с пожаром в дата-центре

4 часа назад
Предполагаемые убийцы бизнесмена Калмановича задержаны в столице

Предполагаемые убийцы бизнесмена Калмановича задержаны в столице

4 часа назад
"Рапсодия" на его фоне меркнет: отзывы первых зрителей скандального "Рокетмена"

"Рапсодия" на его фоне меркнет: отзывы первых зрителей скандального "Рокетмена"

5 часов назад
В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель

В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель

5 часов назад
Слишком много сладкого? Выявлена мутация, которая защитила наших предков от диабета

Слишком много сладкого? Выявлена мутация, которая защитила наших предков от диабета

6 часов назад
В Севастополе задержан глава местной секты "Свидетелей Иеговы"

В Севастополе задержан глава местной секты "Свидетелей Иеговы"

6 часов назад
iOS 13 поможет продлить срок жизни батареи iPhone

iOS 13 поможет продлить срок жизни батареи iPhone

6 часов назад
"Не белоручка": мэр Омска упала в грязь во время осмотра дома

"Не белоручка": мэр Омска упала в грязь во время осмотра дома

7 часов назад
Россия написала ЕГЭ по физике и иностранному

Россия написала ЕГЭ по физике и иностранному

7 часов назад
Предательство срубило: Ирина Меладзе "вслепую" поздравляла Джанабаеву с новорожденным

Предательство срубило: Ирина Меладзе "вслепую" поздравляла Джанабаеву с новорожденным

7 часов назад
В Восточном Бирюлеве освободили девочку, запершуюся в машине на жаре

В Восточном Бирюлеве освободили девочку, запершуюся в машине на жаре

7 часов назад
Х-клетки: новый тип иммунных клеток обвинили в развитии диабета

Х-клетки: новый тип иммунных клеток обвинили в развитии диабета

7 часов назад
Жириновский о судьбе Зеленского: "Он нужен на время, через год-два его уберут"

Жириновский о судьбе Зеленского: "Он нужен на время, через год-два его уберут"

8 часов назад
Названы самые грязные и самые чистые регионы России

Названы самые грязные и самые чистые регионы России

8 часов назад
Между Москвой и Петербургом запустили "ароматные" вагоны

Между Москвой и Петербургом запустили "ароматные" вагоны

8 часов назад
Первый российский: Haval оценил в рублях кроссовер F7

Первый российский: Haval оценил в рублях кроссовер F7

8 часов назад
Бабушкин возглавил Астраханскую область вместо Морозова

Бабушкин возглавил Астраханскую область вместо Морозова

8 часов назад
В Музее Победы открылась выставка "Второй фронт"

В Музее Победы открылась выставка "Второй фронт"

8 часов назад
Дачный ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость

Дачный ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость

9 часов назад
Попытка компании Mari Mobility использовать бренд Mario для картинга провалилась

Попытка компании Mari Mobility использовать бренд Mario для картинга провалилась

9 часов назад
Древние люди стали свидетелями извержения вулкана и нарисовали его

Древние люди стали свидетелями извержения вулкана и нарисовали его

10 часов назад
ФИФА увеличит количество участников чемпионата мира

ФИФА увеличит количество участников чемпионата мира

10 часов назад
ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу

ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу

10 часов назад
СК опубликовал видео ЧП с детским батутом в Тольятти

СК опубликовал видео ЧП с детским батутом в Тольятти

11 часов назад
Топ-10 игрушек прошедшей весны по российским мультфильмам

Топ-10 игрушек прошедшей весны по российским мультфильмам

11 часов назад
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

11 часов назад
АвтоВАЗ назвал цены на "внедорожную" Lada Granta Cross

АвтоВАЗ назвал цены на "внедорожную" Lada Granta Cross

03.06.2019 13:57