Российские волейболистки потерпели шестое поражение кряду в Лиге наций

В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке спорткомплекса Ланге Мунте в бельгийском Кортрейке проиграла команде Сербии со счетом 1:3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25).

Россиянки потерпели шестое поражение кряду, седьмое в рамках соревнования и с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице, а сербки поднялись на шестое место, имея в активе 15 очков.

В следующем матче турнира российские волейболистки в четверг, 6 июня сыграют командой Польши, а Сербия в тот же день встретится со спортсменками из Бельгии.

Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в китайском Нанкине с 3 по 7 июля.