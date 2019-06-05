5 июня 201921:30
Баскетбол. ЦСКА обыграл "Химки" на старте финальной серии Единой лиги
В первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ столичный ЦСКА на домашней площадке обыграл подмосковные "Химки" со счетом 106:85 (26:16, 27:19, 29:32, 24:18).
У победителей встречи самыми результативными стали Нандо Де Коло (22 очка), Кори Хиггинс (19), Семен Антонов (16), Отелло Хантер (12) и Серхио Родригес (12 + 10 передач), а у гостей больше всех набрали Алексей Швед и Джордан Микки – 32 и 18 очков соответственно.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу армейцев. Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.
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