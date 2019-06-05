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Убийство спецназовца в Подмосковье 50 минут назад

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5 июня 201922:04

Решением суда арестованы трое фигурантов дела об убийстве спецназовца

Сергей Фадеичев/ТАСС

Красногорский городской суд в рамках дела об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина на два месяца арестовал подозреваемого в хулиганстве экономиста Сурена Маркосяна.

Как передает РИА Новости, судья Анатолий Мордахов согласился с доводами представителя следствия Алексея Титова о том, что Маркосян может скрыться от следствия и вынес вердикт о водворении его в СИЗО до 2 августа 2019 года.

При этом 41-летний Маркосян заявил в суде, что к драке он отношения не имеет, с другими фигурантами уголовного дела не знаком, а его супруга находится на 9-м месяце беременности. Он подчеркнул, что они с женой 11 лет пытались завести детей и, если его не будет дома, он опасается, что с ней что-нибудь случится.

Ранее сообщалось, что Мордахов вынес подобный вердикт в отношении еще двух фигурантов уголовного дела — Сергея Ходжояна, который подозревается в убийстве бывшего спецназовца и обвиняемого в групповом хулиганстве Нарека Степаняна. Свою вину они не признают.

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в подмосковном Красногорске, когда заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования Следственным комитетом России были задержаны четыре подозреваемых.

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