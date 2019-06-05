"Севилья" заплатила 15 млн евро за бразильского защитника "Нанта"

Центральный защитник французского "Нанта" Диего Карлос продолжит карьеру в испанской "Севилье". Бразилец, отпраздновавший весной 26-летие, подписал соглашение с "красно-белыми", рассчитанное на пять лет.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "канарейки" выручили на продаже защитника 15 миллионов евро. Карлос прибыл в Севилью, в понедельник, 3 июня, прошел медицинское обследование и лишь затем подписал контракт.

Бразилец перешел в "Нант" из "Эшторила" летом 2016 года за 1,3 миллиона евро. В составе французского клуба Диего в минувшем сезоне принял участие в 40 играх во всех турнирах и забил один мяч.