Убийц пятилетнего мальчика уволили из полиции

Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Такало.

Он пояснил, что в ситуации досудебного разбирательства это высшее дисциплинарное взыскание, которое могло принять Государственное бюро расследований в данной ситуации.

31 мая 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, когда играл во дворе своего дома. Ребенка срочно госпитализировали и провели операцию, а затем отправили на лечение в Киев. Однако врачам так и не удалось его спасти.

Позже выяснилось, что виновниками происшествия могли стать местные полицейские, которые в состоянии алкогольного опьянения решили "пострелять по банкам" из боевого оружия. 4 июня Голосеевский суд Киева арестовал обоих по обвинению в убийстве.