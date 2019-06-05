В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов

В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв. Данных о жертвах не поступало, сообщается о нескольких пострадавших.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации СМИ, не исключено, что инцидент мог произойти в ходе подготовки пожарных к запуску фейерверков, передает ТАСС.