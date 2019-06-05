Первая ласточка: сеть 5G впервые связала Санкт-Петербург и Хельсинки

Первый международный видеозвонок в российских сетях 5G связал Северную столицу и Хельсинки. Накануне Петербургского международного экономического форума президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре "МегаФона" Фредерик Ваносчуйзе позвонили президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в столицу Финляндии. Событие ознаменовало начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения, отмечает телеканал "Россия 24".