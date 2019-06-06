Лимузин для Трампа: Белый Дом арендовал катафалк для поездок президента в Ирландии

Продолжается визит Дональда Трампа в Европу. Американский президент уже встретился с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Тот на пресс-конференции раскритиковал сразу несколько направлений политики Трампа — заявил, что ему не нравится американский подход к борьбе с изменением климата, а также выступил против строительства стен на границах соседних стран.

И еще одна любопытная деталь — как сообщает английская газета "Гардиан", Дональд Трамп ездит по Ирландии на лимузине из похоронного бюро. Издание выяснило, что Белый Дом арендовал у местного ритуального сервиса 4 автомобиля на время президентского визита — почти миллион долларов за пару дней. Почему выбор пал именно на похоронное бюро, в администрации президента не пояснили, отмечает телеканал "Россия 24".