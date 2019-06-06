Директор нижегородской турбазы публично извинился за инцидент с отказом принимать детей с ВИЧ

В Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за отказа турбазы размещать детей с ВИЧ. Руководство учреждения подозревают в нарушении равенства прав человека.

Тем временем, врачи провели среди сотрудников турбазы семинар о путях передачи ВИЧ, сообщает телеканал "Россия 24". Директор учреждения публично извинился и сказал, что хотел бы продолжить работу с благотворительным фондом, который планировал направить больных детей на базу отдыха.