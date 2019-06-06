6 июня 201901:50
Экс-форвард лондонского "Арсенала" Саного попал в сферу интересов ЦСКА
Бывший нападающий лондонского "Арсенала", ныне форвард "Тулузы" Яя Саного может продолжить карьеру в России. В услугах 26-летнего француза заинтересован столичный ЦСКА.
Агент футболиста заявил, что в ближайшее время планирует обсудить с руководством "Тулузы" планы на игрока. Как сообщает Footmercato, помимо российской команды, за ситуацией следят клубы из Англии.
Напомним, Саного является воспитанником французского "Осера", откуда летом 2013 перешел в "Арсенал". В разное время на правах аренды выступал за "Кристал Пэлас", "Чарльтон" и "Аякс". В июле 2017 стал игроком "Тулузы", в составе которой в минувшем сезоне принял участие в 23 играх во всех турнирах и забил три мяча.
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