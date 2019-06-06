Экс-форвард лондонского "Арсенала" Саного попал в сферу интересов ЦСКА

Бывший нападающий лондонского "Арсенала", ныне форвард "Тулузы" Яя Саного может продолжить карьеру в России. В услугах 26-летнего француза заинтересован столичный ЦСКА.

Агент футболиста заявил, что в ближайшее время планирует обсудить с руководством "Тулузы" планы на игрока. Как сообщает Footmercato, помимо российской команды, за ситуацией следят клубы из Англии.

Напомним, Саного является воспитанником французского "Осера", откуда летом 2013 перешел в "Арсенал". В разное время на правах аренды выступал за "Кристал Пэлас", "Чарльтон" и "Аякс". В июле 2017 стал игроком "Тулузы", в составе которой в минувшем сезоне принял участие в 23 играх во всех турнирах и забил три мяча.