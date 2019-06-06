Новые имена большой литературы

На традиционном Литературном обеде в московском ГУМе стали известны имена финалистов XIV сезона Национальной литературной премии "Большая книга".

Председатель совета "Центра поддержки отечественной словесности", заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев отметил: "Список финалистов радует. Мы видим, как пришло и укрепило свои позиции новое поколение литераторов. Год в этом плане знаковый – появление новых имен говорит о том, что "Большая книга" меняется вместе с литературой".

Совет экспертов под руководством Михаила Бутова выбрал из 41 произведения "Длинного списка" 12 работ, которые поборются за победу в этом сезоне. Как отмечают эксперты премии, сейчас перед читателями открывается новое литературное поле, расширяется тематический диапазон произведений, сменяются поколения авторов. "Можно говорить о том, что нет претендентов "по сумме заслуг". Это литература, которая заставляет думать, литература про нашу современность. И у премии здесь особенная роль. Сохраняя лидирующие позиции в современном литературном процессе, "Большая книга" обращается прямо к читателю, когда он входит в книжный магазин", – прокомментировал председатель Литературной академии Дмитрий Бак.

Далее начнется самый ответственный этап премии. Жюри "Большой книги" – Литературной академии предстоит выбрать трех финалистов этого года, чьи имена станут известны в декабре. В составе Литературной академии работают более 100 представителей общественности: писатели, журналисты, критики, литературоведы, предприниматели, издатели, продюсеры, политики.

После голосования жюри свой выбор сможет сделать каждый читатель. Народное голосование будет проводиться на крупнейшем в Рунете рекомендательном сервисе о книгах LiveLib. Там в течение нескольких месяцев каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение. По мнению Дмитрия Бака, в круг чтения современного читателя, судя по произведениям этого сезона, возвращается чтение медленное, трудное, требующее усилий и потому дающее более утонченное наслаждение. Перед голосованием читатели сами смогут ознакомиться с произведениями финалистов бесплатно на сайте Litres.ru или в приложении партнера премии – крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес.

"Премии влияют на развитие литературного процесса в целом: помогают авторам укрепить свою репутацию в книгоиздательской индустрии, расширить свою аудиторию, а читателям – познакомиться или узнать поближе творчество современных писателей, – отвечает генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев. – "ЛитРес", являясь лидером рынка цифровой литературы, рад быть партнером самой значимой литературной премии России и способствовать повышению интереса к чтению".

Список финалистов четырнадцатого сезона премии "Большая книга"

Сухбат Афлатуни. "Рай земной"

Ольгерд Бахаревич. "Собаки Европы"

Евгений Водолазкин. "Брисбен"

Александр Гоноровский. "Собачий лес"

Линор Горалик. "Все, способные дышать дыхание"

Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. "Венедикт Ерофеев: посторонний"

Евгения Некрасова. "Калечина-Малечина"

Алексей Сальников. "Опосредованно"

Роман Сенчин. "Дождь в Париже"

Григорий Служитель. "Дни Савелия"

Вячеслав Ставецкий. "Жизнь А.Г."

Гузель Яхина. "Дети мои"

О премии "Большая книга"

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Учредители Центра": Альфа-Банк, группа компаний "Ренова", группа компаний "Видео Интернешнл", Роман Абрамович, Александр Мамут, компания "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь". Соучредители премии: Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, ОАО "Газпром-Медиа Холдинг", издательский дом "Комсомольская правда".