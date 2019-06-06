Криштиану Роналду: счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций

В полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. Автор хет-трика, португалец Криштиану Роналду поделился впечатлениями от противостояния со швейцарской командой.

"Счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций, – написал Роналдо в социальной сети Twitter. – Поздравляю, парни! Спасибо болельщикам за фантастическую поддержку. Вперед, Португалия".

Muito feliz por ajudar Portugal a chegar à final da Liga das Nações! Parabéns malta! Obrigado ao público português pelo apoio fantástico. Força @portugal 🇵🇹💪🏽 pic.twitter.com/xz5g6Ymudn — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 июня 2019 г.

Напомним, сборная Португалии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча Голландия – Англия. Финал и матч за третье место турнира состоятся в воскресенье, 9 июня.