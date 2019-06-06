Римас Куртинайтис: ЦСКА играл по-чемпионски и наказал нас за ошибки

В первом матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ "Химки" проиграли ЦСКА со счетом 85:106. Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от противостояния с армейцами.

"ЦСКА играл по-чемпионски, собранно. Я даже не говорю о технических моментах в том плане, что они забили все, что смогли и наказали нас за все ошибки в защите, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Это еще раз показывает, что наш соперник – команда с большим мастерством, которая не зря выиграла Евролигу".

Напомним, счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу армейцев. Второй матч противостояния состоится в пятницу, 7 июня и пройдет также на паркете московской команды.