Подведены итоги музейной ВДНХ
"Интермузей" представил 27 новых передовых проектов — музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерове, музей-заповедник "Владивостокская крепость", "Музей военной формы одежды" Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ и другие.
Советник министра культуры РФ по музейному делу, заместитель председателя оргкомитета "Интермузея", директор Национального музея музыки Михаил Брызгалов отмечает: "24 000 посетителей, онлайн-трансляции в регионы. Аналогов этому фестивалю нет – он единственный в мире. Приезжала делегация из Белоруссии, теперь хотят у себя провести что-то подобное. "Интермузей" — это ВДНХ музейного дела, потому что людям больше негде учиться. И где еще вот так запросто можно подойти к Михаилу Пиотровскому, Зельфире Трегуловой, Ирине Антоновой? Возникает музейное содружество, единомышленники начинают узнавать друг друга в лицо. "Интермузей" очень прорывное действо, каждый год здесь происходит что-то новое".
Победители межмузейного конкурса фестиваля "Интермузей-2019"
- Тульский государственный музей оружия с проектом "Виртуальный музей "Оружие Героев" победил в номинации "Лучший проект в сфере информационных технологий.
- Музей истории Екатеринбурга стал лауреатом в номинации "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" с проектом "Один человек – это уже много: репрессии в Свердловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях репрессированных и их семей".
- Тотемское музейное объединение (Вологодская область) наградили за создание школы музейного развития "За границами столиц" в номинации ""Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие".
- Государственный музей истории ГУЛАГа (Москва) с проектом "Урок Памяти" стал первым в номинации "Лучший образовательно-просветительский проект".
- Гран-при фестиваля «Интермузей-2019» получил Государственный музей-заповедник "Петергоф" за три проекта, оказавшихся в финале конкурсной программы: "Петергофские университеты" (Образовательно-просветительский проект); Музей-спектакль "Дом игральных карт" (Информационные технологии); "Петергоф в регионах" (Межрегиональное взаимодействие).
Всего в рамках конкурсной программы жюри рассматривало 336 проектов от 213 российских музеев. Победители в основных номинациях конкурса "Интермузей" получают денежные призы в размере 400 тысяч рублей, Гран-при составляет 700 тысяч рублей. Общий призовой фонд составил 2,3 миллиона рублей.
Жюри также специально отметило благодарностями и дипломами: Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева – за нестандартный подход к организации выставочной деятельности (проект "Засушенному – верить"), Государственный Дарвиновский музей – за сетевое взаимодействие (проект "Голос Севера") и за использование цифровых технологий в хранительской деятельности (проект "3D-предмет. Цифровая коллекция Дарвиновского музея"; ГМИИ имени А.С. Пушкина – за лучший проект в области цифрового развития музея (проект "Платформа 3D-проектирования Пушкинского музея").
Лауреатом премии имени Т.А. Кибальчич Министерства культуры Российской Федерации как лучший музейный менеджер года стала директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств Лариса Мызина.
Дипломы были вручены трем регионам-партнерам фестиваля: городу Москве, Московской области и Республике Коми, а также партнерам фестиваля: Благотворительному фонду Владимира Потанина и Союзу музеев России. За организацию работы корпуса волонтеров на фестивале диплом получил "Мосволонтер".
Премии Союза музеев России имени Л.К. Александровой "Музей в городе N..." были вручены:Историко-краеведческому музею "Павловский район"; Слободскому музейно-выставочному центру, Карсунскому художественно-краеведческому музею. Благотворительный фонд Владимира Потанина вручил премию за лучший волонтерский проект музея Государственному историческому музею. Обладателями приза ИКОМ России за работу с местным сообществом стали Музей современного искусства PERMM с проектом "Разговоры с городом", а также Даниловская художественная галерея с проектом "Другой Данилов. Нескучный путеводитель". Специальную премию имени Юрия Пищулина "За лучшую инициативу в сфере сохранения культурного наследия" получил Митчелл Джонсон (США) за проект "Спасая Север". Специальной премией "Память поколений" компания Радиогид отметила Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда".
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