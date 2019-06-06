Поезд метрополитена японской Иокогамы сошел с рельсов

В расположенном рядом с Токио городе Иокогама сошел с рельсов поезд метрополитена. В момент инцидента в составе находились около 120 пассажиров, никто из них не пострадал. Движение по проходящей центр города ветке метро временно приостановлено.

По информации местных СМИ, сход состава с рельсов был вызван неубранным стрелочным механизмом, используемым для перевода проводящего ночные инспекции технического поезда с основных рельсов на вспомогательные, передает ТАСС.